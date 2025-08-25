Furto in un cantiere, merce recuperata dai carabinieri: quattro in manette E' quanto accaduto a Giugliano in Campania

14 scanni e 30 tavole metalliche, da caricare in un furgone prima di fuggire. 4 persone sono al lavoro, silenziose. E’ l’alba e sono in un cantiere in via Selva Piccola a Giugliano in Campania.

Sono tutti indaffarati, impegnati a sottrarre alla struttura materiale edilizio. Qualcuno, però, li ha notati e ha composto il 112.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono arrivati in pochi minuti. Inutile il tentativo di fuga. Il loro furgone è stato fermato e i 4 sono finiti in manette.

Si tratta di persone tutti già note alle forze dell’ordine. Sono ora in attesa di giudizio, risponderanno di furto aggravato.