Rapina a mano armata al Lidl di Giugliano: clienti sotto choc Rubato l'intero incasso

Momenti di paura ieri sera, intorno alle 20:00, nel supermercato Lidl di Giugliano in Campania, zona Casacelle. Tre uomini con il volto coperto e armi in pugno hanno fatto irruzione nel punto vendita poco prima della chiusura, creando il panico tra clienti e dipendenti.

Bottino e fuga dei rapinatori

I banditi hanno minacciato il personale e si sono impossessati dell’incasso di giornata, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La rapina si è consumata in pochi minuti, lasciando nello store un clima di terrore e smarrimento.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti. Fondamentali per le indagini saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate sia all’interno che all’esterno del supermercato Lidl.

Dipendente colto da malore

Durante l’assalto, un dipendente del punto vendita ha accusato un malore a causa dello choc subito. È stato soccorso dal personale del 118 e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e risalire ai responsabili. L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nella zona di Giugliano, già teatro in passato di episodi simili.