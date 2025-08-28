Ucciso dal figlio della compagna, i colleghi poliziotti salutano Ciro

Giugliano ha salutato per l'ultima volta, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, Ciro Luongo, 58 anni, vice ispettore della polizia di stato, ucciso il 18 agosto scorso nella sua abitazione a Melito, dal figlio 21enne della compagna.
L'omicidio al culmine di un litigio – pare – per un pappagallino volato via. Il ragazzo è ora in carcere. Sul feretro il berretto della polizia e un fascio di rose rosse.
Gremita la chiesa di amici, familiari e colleghi. All'esterno le volanti del commissariato di Villaricca Giugliano.
“Non si può risolvere ogni situazione di conflitto con la violenza, ma con il dialogo e l’ascolto”, l'appello di don Vincenzo Marfisa durante l'omelia.