Violenza donne: perseguita ex e aggredisce agenti di polizia Un uomo di 51 anni individuato e arrestato

Non solo perseguita la ex, ma aggredisce anche la polizia intervenuta all'ennesimo episodio di violenza di genere. Accade a Portici, nel Napoletano, dove agenti hanno arrestato un uomo di 51 anni, con precedenti di polizia, per atti persecutori, minaccia, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, dopo una segnalazione della Sala Operativa di una persona che era stata minacciata dal suo ex compagno, hanno individuato il 51enne a bordo di una bici elettrica e lo hanno fermato.

Durante le fasi del controllo, l'uomo prima ha rivolto frasi minacciose agli agenti, per poi aggredirli, finche' non e' stato bloccato. La ex compagna ha raccontato che l'uomo, come gia' avvenuto in precedenti occasioni, l'aveva minacciata e aggredita verbalmente