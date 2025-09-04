In auto il Kit del rapinatore: carabinieri arrestano due persone Fermare durante un controllo dei carabinieri a Torre del Greco

Sono le 4 e i carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo le strade di Torre del Greco. La gazzella percorre via Vittorio Veneto quando nota una Range Rover Evoque bianca con a bordo due uomini.

L’auto tenta la fuga ma i carabinieri riescono a raggiungerli e li fermano. Scatta la perquisizione. In auto un 26enne e un 22enne.

Sono entrambi del posto e sono già noti alle forze dell’ordine. Nell’auto i carabinieri trovano una pistola beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 7 proiettili.

Rinvenuti e sequestrati anche due caschi integrali, due passamontagna ed un martelletto frangivento. I due sono stati arrestati per porto abusivo di arma clandestina e munizioni. Indagini in corso