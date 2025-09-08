Paura a Caivano durante la festa di famiglia: aggredisce la moglie e il suocero Succede durante la prima comunione della figlia

Attimi di terrore a Caivano, in provincia di Napoli, durante la cerimonia della prima comunione di una bambina. Un uomo di 40 anni, padre della festeggiata, ha minacciato e aggredito la moglie e il suocero davanti a decine di invitati. La festa si stava svolgendo in un albergo della zona, quando le urla hanno allarmato i presenti, costretti a chiamare il 112: “Correte, qui ci scappa il morto!”.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano. Al loro arrivo, hanno trovato il 40enne che stava ancora litigando con il suocero, intervenuto per difendere la figlia 36enne. Nonostante la presenza dei carabinieri, l’uomo ha continuato con atteggiamenti violenti e ha tentato più volte di aggredire la moglie.

Tra le frasi pronunciate: “Giuro che stasera ti do fuoco a te e a tuo padre!”. Un’escalation di minacce che ha costretto i militari a bloccarlo e portarlo in caserma.

Ubriaco e con precedenti per maltrattamenti

Secondo quanto accertato, il padre della bambina era in evidente stato di ebbrezza. L’alcol test ha confermato valori pari a 1,54 g/l e 1,58 g/l, ben oltre il limite di legge di 0,5 g/l.

Non era la prima volta: l’uomo era già stato arrestato in passato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Arresto e attivazione del codice rosso

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza molesta. La donna, soccorsa dal 118, ha denunciato le violenze subite. Per la vittima è stato avviato il protocollo del codice rosso, che prevede misure di tutela immediata per le donne maltrattate.