Ladro con la maschera di Gigi D'Alessio per ingannare le telecamere, arrestato Lasciava anche un biglietto con la dedica dell'artista napoletano

Per mettere a segno i suoi furti ed ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D'Alessio.

Un trucco che, però, è stato scoperto dai carabinieri che, a Castellammare di Stabia (Napoli), hanno arrestato Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni. A tradirlo, questa volta, non la maschera ma un passamontagna che Izzo indossa mentre è a bordo della sua auto, la scorsa notte, in via Motta Casa dei Viri. I militari lo notano, parte l'inseguimento. L'auto è rubata, la targa è stata alterata.

La corsa termina in via Cupa Varano. Izzo, tenta la fuga a piedi ma quando viene raggiunto colpisce i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. I militari incassano i colpi ma riescono a neutralizzare il giovane.

Nella sacca che porta nella Jeep rubata poco prima, arnesi per lo scasso e tre maschere di Gigi D'Alessio, utilizzate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti. Izzo dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. L'auto è stata restituita al proprietario legittimo.