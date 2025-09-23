Ischia, nubifragio si abbatte sull'isola: auto dei Carabinieri trascinate via Un violento temporale ha colpito Ischia, allagando strade e provocando danni.

Un violento nubifragio si è abbattuto stamattina sull’isola d’Ischia, trasformando le strade in fiumi in pochi minuti. Poco dopo le 8:30, il cielo è esploso in una tempesta di pioggia e fulmini che per un’ora ha messo in ginocchio l’intero territorio, provocando allagamenti diffusi, auto sommerse e decine di interventi dei Vigili del Fuoco. Le autorità locali hanno diramato avvisi urgenti, invitando la popolazione a non uscire e a sospendere ogni attività all'aperto.

Strade Impraticabili e un Torrente a Monterone

L’intensità delle precipitazioni ha reso impraticabili molte arterie dell’isola, con l’acqua che ha invaso garage e attività commerciali. La situazione più eclatante si è verificata in località Monterone, nel comune di Forio, dove la furia dell’acqua ha creato un vero e proprio torrente improvviso. La forza della corrente ha investito due auto di servizio della Stazione dei Carabinieri di Forio, una Fiat Tipo e una Fiat Panda, parcheggiate negli stalli. Le vetture sono state spostate di diversi metri dal flusso d'acqua e, al momento, non è possibile recuperarle in attesa che la piena diminuisca.

Allerta Massima e Invito alla Cautela

I comuni isolani continuano a monitorare la situazione, consigliando la massima prudenza. Le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco si sono moltiplicate, concentrandosi soprattutto su scantinati allagati e veicoli bloccati. L’episodio di Forio, con le auto della legge letteralmente trascinate via, simboleggia la potenza straordinaria di questo evento meteorologico.

Mentre l’attenzione è ancora focalizzata sulla sicurezza delle persone, il nubifragio di stamattina riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio e sulla necessità di infrastrutture capaci di reggere a eventi estremi sempre più frequenti.