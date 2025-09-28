Proiettile a don Patriciello. Meloni: "Gesto vigliacco, lo Stato è con lui" La premier interviene sull'inquietante episodio di Caivano

"Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità".

Così, in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro", conclude la premier.