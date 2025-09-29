Al concerto con un coltello in tasca: carabinieri denunciano 15enne E' successo in piazza Plebiscito a Napoli

Ha 15 anni e si trova a piazza Plebiscito durante il concerto. E’ in compagnia di altri amici quando tra la musica e la folla viene controllato dai carabinieri della compagnia Napoli centro.

Nelle sue tasche 1 coltello a serramanico e la consapevolezza che la serata si è interrotta bruscamente. Il ragazzino è stato denunciato per poi essere affidato ai genitori.

I carabinieri hanno continuato i controlli a largo raggio nella movida partenopea tra le strade del centro storico e nell’area dei baretti di Chiaia.

Identificate 99 persone e controllati 58 veicoli con 8 mezzi sequestrati. Sono 7 i ragazzi che, trovati con modiche quantità di droga, sono stati segnalati alla Prefettura.

Prosegue la lotta ai parcheggiatori abusivi: 5 le persone denunciate recidive nel biennio. Denunciate anche due persone per evasione e un uomo trovato alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente.