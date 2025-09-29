Interviene per sedare una lite stradale, accoltellato al petto: è grave Violenza ieri sera tra due automobilisti: ad avere la peggio un uomo che ha fatto da paciere

Un 54enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ferito da una coltellata al petto. Il fatto è avvenuto ieri sera a Pomigliano d'Arco.

Stando ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterno e della stazione di Pomigliano, la vittima sarebbe intervenuta per fare da paciere durante una lite scoppiata tra due automobilisti che si erano tamponati.

L'incidente è avvenuto nei pressi di un bar, davanti a diversi testimoni: il sinistro ha coinvolto un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo. Dopo l'urto i due conducenti sono scesi dall'auto ed è scoppiata la lite.

Il 54enne, mentre provava a separarli, è stato accoltellato al petto con ogni probabilità da uno dei due conducenti, che poi è scappato.