Napoli: accoltellato dopo lite a Torre Annunziata, sospetti su un uomo Indaga la Polizia di Stato

Un uomo nigeriano è stato accoltellato al collo questa mattina in via Colombo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trasportato da personale del 118 prima presso l’ospedale di Castellammare di Stabia e successivamente presso l’ospedale del Mare, dove è ricoverato in codice rosso, in attesa di intervento chirurgico.Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che le vittima sarebbe stata ferita a seguito di una lite avvenuta in spiaggia con un altro soggetto. Su quanto accaduto indaga la polizia di Stato del Commissariato di Torre Annunziata che al momento hanno trasferito presso gli uffici di polizia un soggetto fortemente indiziato.