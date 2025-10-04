Tentato omicidio a Torre Annunziata: salgono a due gli arresti Rintracciata e fermata anche una donna che si era resa irreperibile

Salgno a due gli arresti della polizia in relazione al tentato omicidio avvenuto ieri mattina a Torre Annunziata. Qui la prima notizia che fa riferimemto al primo provvedimento di un 39enne marocchino.

Nel prosieguo delle attività investigative, sono emersi gravi indizi di colpevolezza anche a carico di una donna di orgini ucraine, ritenuta responsabile in concorso del tentato omicidio perpretato nella mattinata odierna, a Torre Annunziata, ai danni di un cittadino nigeriano.

Nello specifico, dalla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, è emerso che la donna avrebbe partecipato al ferimento della vittima, per poi rendersi irreperibile.

Tuttavia, gli investigatrori del commissariato di Torre Annunziata, ieri sera sono riusciti a rintracciare la donna che, pertanto, è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria e al termine delle incombenze di rito è stata associata presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria procedente.