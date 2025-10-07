Operaio cade da circa due metri nel centro commerciale: è in prognosi riservata E' ricoverato all'ospedale del mare in condizioni gravissime

Un operaio di 53 anni della provincia di Foggia, regolarmente assunto è precipitato al suolo da un'altezza circa due metri. E' successo all'interno del centro commerciale Vulcano Buono a Nola.

Nel magazzino era in allestimento un nuovo punto vendita. L'uomo stava montando la scaffalatura, quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, rovinando a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I medici del 118 hanno trasferito l’uomo nell’ospedale di Nola. Trasferito verso le 5 di stamattina, l’uomo si trova ora nell’ospedale del mare ed è ricoverato in pericolo di vita e in prognosi riservata.

Intervenuti sul posto il personale del servizio sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl napoli 3 sud. Sequestrata parte dell’impalcatura.