Comuni, il Consiglio di Giugliano non sarà sciolto Lo ha deciso il Ministero dell'interno dopo il lavoro svolto dalla commissione di accesso

Il Consiglio comunale di Giugliano non sarà sciolto. Lo ha deciso il ministero dell'Interno dopo aver valutato il lavoro svolto dalla commissione di accesso che era stata inviata nei mesi scorsi per accertare eventuali infiltrazioni della criminalità nell'apparato amministrativo. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha fatto però sapere al sindaco in carica, Diego D'Alterio, che dovranno essere osservate delle prescrizioni. È prescritto, innanzitutto, di rafforzare l'attività di controllo delle concessioni comunali e in materia urbanistica. E dovranno essere anche rafforzata la vigilanza in materia di appalti.

Si prescrive anche di di predisporre controlli in merito all'attività di riscossione dei tributi comunali. La commissione di accesso è stata inviata nel Comune a nord di NAPOLI a febbraio scorso portando a termine l'incarico entro i tre mesi previsti. Una nomina arrivata a pochi giorni dalle dimissioni, per ragioni politiche, della precedente amministrazione espressione del 'campo largo', guidata dal sindaco Nicola Pirozzi. L'attuale sindaco in carico, Diego D'Alterio, sempre espressione del centrosinistra, è stato eletto lo scorso 27 maggio.