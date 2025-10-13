Ercolano, agguato a colpi di pistola: 5 arresti per il ferimento di un 26enne L'arresto dopo sette mesi

A Ercolano, cinque uomini sono stati arrestati per il tentato omicidio di un 26enne ferito a colpi di pistola lo scorso aprile. Le indagini dei Carabinieri di Torre del Greco e della Tenenza di Ercolano hanno ricostruito l’agguato.

L’agguato del 27 aprile in corso Resina

A Ercolano, in provincia di Napoli, cinque persone sono state arrestate con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e della Tenenza di Ercolano.

I fatti risalgono alle prime ore del 27 aprile 2025, quando in corso Resina, nei pressi della caserma dei Carabinieri, furono esplosi cinque colpi di pistola contro un 26enne, colpito all’addome e a una gamba.

La vittima operata e poi dimessa

Il giovane, gravemente ferito, fu soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove venne sottoposto a un intervento chirurgico.

Dopo alcuni giorni di ricovero, il 26enne fu dimesso e affidato ai medici per la convalescenza.

Le indagini: ricostruita la dinamica dell’agguato

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli e condotte dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’agguato.

I cinque indagati si trovavano a bordo dell’auto da cui partirono i colpi di arma da fuoco, esplosi a breve distanza dalla vittima.

Gli investigatori, grazie a rilievi tecnici, testimonianze e analisi di videosorveglianza, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del gruppo, ora detenuto in attesa di giudizio.