Sciame sismico ai Campi Flegrei, la terra continua a tremare In mattinata alle 8.50 l'ultima scossa nella zona della Solfatara

Continua a tremare la terra ai Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato un nuovo evento sismico di magnitudo 1.5 localizzato nella zona della Solfatara.

Il sisma è stato registrato alle 8:50 di questa mattina, alla profondità di 2 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Sono, infatti, tante le segnalazioni dei residenti anche sui social. Non si registrano, tuttavia, danni a cose e persone.

Torna, però, la paura, anche dopo la scossa registrata nella tarda serata di ieri, con magnitudo di 2.5. Molti residenti hanno avvertito il sisma e alcuni sono scesi in strada per precauzione, ma anche qui non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Stanotte, tra le 00.53 e l’1.05 in dodici minuti ben cinque scosse. L’amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto.

Intanto in mattinata è sceso in piazza il comitato “Pozzuoli sicura” per chiedere chiarezza alle istituzioni sul loro futuro. "Case ancora sgomberate contributi bloccati la mancanza di un hub strade impraticabili e nessuna risposta da governo regione e comune. Mentre loro discutono - conclude il comitato - noi viviamo ogni giorno tra incertezza e paura".