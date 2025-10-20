Spinto e rapinato mentre entra in un treno della metro: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 36enne algerino

La polizia ha arrestato un 36enne algerino per rapina aggravata. Gli gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti presso la fermata “Duomo” della metropolitana, in piazza Nicola Amore, per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava entrando all’interno del treno, era stato spinto da una persona e, nel frattempo, il 36enne gli aveva sfilato il portafogli per poi darsi alla fuga.

In quei frangenti, la vittima, grazie anche all’aiuto di un carabiniere libero da servizio, lo aveva raggiunto e bloccato recuperando la refurtiva.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto arrestato, il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.