Incendio a Ponticelli: il prefetto riunisce il centro coordinamento soccorsi Il comune di Napoli ha proceduto all'allontanemento di 10 famiglie dalle proprie abitazioni

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il centro coordinamento soccorsi appena avuta la notizia dell'incendio che è divampato, iero sera alle 21.30 circa, nel quartiere Ponticelli del capoluogo napoletano presso un capannone adibito a rivendita di autoricambi per auto e vernici.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l'intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco e, in via precauzionale, del nucleo Nbcr in relazione ai fumi sviluppatisi dalle fiamme e dalla vicinanza al sito di una rivendita di bombole di gpl.

Il comune di Napoli, intervenuto prontamente sul posto, su indicazione dei Vigili del Fuoco ha fatto allontanare 10 famiglie dalle proprie abitazioni. L'Enel è intervenuta su una cabina elettrica.

Appena possibile i tecnici dell'Arpac attiveranno una centralina mobile per monitorare la qualità dell'aria.

Nel frattempo il comune di Napoli, ha diramato un avviso alla cittadinanza invitandola ad adottare alcune misure cautelative quali la chiusura immediata di tutte le finestre e le porte per limitare l'esposizione al fumo e ai potenziali inquinanti derivanti dall'incendio. La situazione è attentamente monitorata.