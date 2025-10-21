Una katana per tagliare la droga? Pusher marito e moglie arrestati La scoperta dei carabinieri nel quartiere Scampia a Napoli

Non è la katana di Uma Thurman in Kill Bill ma quella della “Sposa” di un 29enne di Scampia. In manette ci sono finiti entrambi, moglie e marito. Lei di anni ne compirà 31 fra qualche giorno.

Citazioni cinematografiche a parte, la spada giapponese finita sotto sequestro è solo una delle spunte finite nei verbali dei Carabinieri di Scampia.

Durante una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno rinvenuto 10 panetti di hashish, 2 bustine di marijuana e ben 5100 euro in contante ritenuto provento illecito.

E ancora una pistola senza tappo rosso, un caricatore per Glock, materiale per pesare e dosare gli stupefacenti e una katana di 81 centimetri.

Il 29enne e la 31enne sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. L’uomo è in carcere, la donna ai domiciliari.