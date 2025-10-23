Moto di lusso rubate a Roma e Napoli: svolta nelle indagini dei carabinieri Un 37enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione in concorso. Le indagini proseguono

Era il 27 settembre e due persone originarie del Ghana si resero protagoniste di una nottata turbolenta a Giugliano in Campania. In quell’occasione i due - un 47enne e un 45enne - furono sottoposti a fermo per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e ricettazione. Uno dei Carabinieri fu preso a morsi e nel furgone sul quale i 2 viaggiavano furono trovate due motociclette di grossa cilindrata rubate.

La vicenda sarebbe potuta terminare quel giorno ma i carabinieri della stazione di Varcaturo non hanno voluto abbandonare quella pista e hanno approfondito le indagini.

I militari hanno stretto il cerchio su un gruppo di persone di origine ghanese e hanno deciso di seguire soprattutto uno di loro che si riteneva potesse essere vicino ai due fermati lo scorso 27 settembre.



L’uomo - ha 37 anni - è in un furgone con altre due persone sospette. I carabinieri decidono di seguirli fino a Casoria. Il pedinamento procede senza intoppi fino ad arrivare a via Lufrano. L’area è isolata – c’è un deposito di container - ed è facile farsi notare. I tre si fermano e prendono una moto Africa Twin dal furgone per portarla in uno dei container presenti.

I carabinieri intervengono, due persone fuggono mentre il 37enne viene bloccato dopo che aveva tentato di scavalcare un muro.

I militari ispezionano l’intera area e trovano in 2 distinti container ben 28 moto. I mezzi sono tutti rubati e sono parzialmente smontati, avvolti in cellophane e pronti verosimilmente per essere spediti all'estero.

Le motociclette di grossa cilindrata sono di varie marche e modelli tra Honda, Yamaha, BMW e Kawasaki per un valore commerciale stimato di oltre 600mila euro. Da accertamenti è emerso che le moto sono state rubate nelle aree metropolitane di Roma e Napoli. Il 37enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione in concorso. Le indagini proseguono