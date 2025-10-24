A 15 anni, alla guida di un'auto fugge a un posto di blocco: denunciato

La devianza minorile non corre solo sul filo di lame acquistate a buon mercato ma anche al volante di auto e moto.
Lo dimostra l’imponente servizio di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia Poggioreale, nell’area orientale della città.
Il primo nome a finire sull’ordine di servizio dei militari è quello di un ragazzino di appena 15 anni.
Il minore è guida di un’auto e il suo volto sfugge all’occhio allenato dei carabinieri, impegnati in un posto di controllo. Il giovane non ha rispettato l’alt ed è fuggito, accelerando e lanciandosi in un pericoloso zig zag tra le auto nel traffico. La gazzella l’ha raggiunto poco dopo e per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per guida senza patente.
Appena 17enne il secondo minore alla guida. Questa volta in sella ad una moto di grossa cilindrata. Senza casco e, scopriranno poi i militari, senza assicurazione, impennando lungo via Stadera fino allo stop imposto dalla paletta.
La moto ha il telaio abraso e il centauro, come facile prevedere, è senza patente.
Il veicolo è stato sequestrato, il minore denunciato per guida senza patente (reiterata) e ricettazione.
Senza titolo che lo abilitasse alla guida anche un 46enne di Poggioreale. Per lui una denuncia.
Dovrà rispondere di evasione un 21enne di ponticelli, sorpreso fuori dall’abitazione dove sta scontando i domiciliari per maltrattamenti in famiglia.
Durante il servizio sono numerose le attività commerciali controllate. Per il titolare di una macelleria in corso sirena una denuncia per furto di energia elettrica: locali e banconi frigo erano tutti alimentati senza un collegamento filtrato dal contatore. Nel negozio rilevate anche carenze igienico sanitarie.
Problemi di igiene e pulizia anche in quattro attività commerciali. Sequestrate decine di chili di alimenti.
Lavoro nero in altre tre strutture. In una in particolare, 3 i dipendenti senza un contratto. Il capitolo controlli alla circolazione conta 32 sanzioni e 11 veicoli sequestrati.