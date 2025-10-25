Sorpresi con una pistola replica a bordo di uno scooter rubato: denunciati Nel mirino della polizia due minorenni

La polizia ha denunciato un 14enne napoletano per porto abusivo di armi od oggeti atti ad offendere e ricettazione ed un 15enne napoletano per concorso in ricettazione. Entrambi con precedenti.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Costantinopoli, hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che, alla vista degli agenti, hanno tentato di eludere il controllo ma sono stati tempestivamente raggiunti e bloccati.

I poliziotti hanno sorpreso il conducente dello scooter, in possesso di un revolver replica calibro 380 privo di tappo rosso e rifornito con 5 cartucce di cui una esplosa accertando, altresì, che lo scooter cu cui viaggiavano era provento di furto, denuciato lo scorso 9 settembre.

I due alla fine sono stati denunciati ed affidati ai familiari. Lo scooter restituito al legittimo proprietario.