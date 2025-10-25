Sequestri, sanzioni e denunce per stranieri irregolari: vigili in azione Il bilancio di una serie di controlli sul territorio cittadino

La Polizia Locale di Napoli ha condotto una serie di operazioni coordinate che hanno interessato diverse aree del territorio cittadino, tra cui via del Riposo, culminate in una denuncia per reati ambientali e nell'individuazione di un cittadino straniero irregolare.

Gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES), in attuazione del Protocollo d’intesa “Terra dei Fuochi” predisposto dalla Prefettura di Napoli, hanno intercettato e denunciato uno straniero pluripregiudicato. L'uomo è stato sorpreso in via del Riposo alla guida di un veicolo mai immatricolato e privo di copertura assicurativa.

All’interno di un motocarro, trasportava circa 100 chilogrammi di rifiuti sanitari e industriali altamente pericolosi, tra cui materiali ferrosi, indumenti, plastiche e scarti di lavorazione infiammabili, in assenza di qualsiasi documentazione di tracciabilità. I rifiuti sono stati immediatamente conferiti presso l’isola ecologica di via Nuova delle Brecce.

Nella stessa giornata sempre gli agenti dell'IAES, impegnato nell’operazione ministeriale “Oscar 17” per il rintraccio e il rimpatrio di cittadini irregolarmente presenti sul territorio nazionale, ha individuato un cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto nel marzo 2022.

L’uomo, dopo le verifiche effettuate dagli Uffici Immigrazione della Questura, sarà rimpatriato nel Paese d’origine come previsto dal protocollo operativo concordato con gli Enti di Trasporto.