Giornate della Salute, srilankese salvato in piazza dai medici dell'Asl L'uomo era stato colpito da infarto del miocardio. Intervento provvidenziale

Questa mattina, in Piazza del Plebiscito, durante la seconda giornata dedicata alla Salute, un cittadino di origine srilankese che era sul posto per usufruire di visite mediche, è stato colto da un malore. L’intervento tempestivo degli operatori del 118 della ASL Napoli 1 Centro ha permesso di salvare la vita all’uomo. Al cittadino è stato effettuato un elettrocardiogramma col quale i sanitari hanno riscontrato un infarto del miocardio. L’uomo è stato subito trattato con terapia farmacologica e stabilizzato per poi essere trasferito in ospedale per il prosieguo delle cure.

"Questo episodio a lieto fine che abbiamo voluto raccontare, dichiara Mariella Corvino, direttore sanitario dell’ASL Napoli 1 Centro, è la dimostrazione (a parte la “fortuna” dell’evento capitato proprio in occasione della visita del paziente presso gli stand in Piazza dedicati alla “Giornata della Salute”), quanto sia importante prendersi cura di se stessi ed effettuare controlli periodici dedicati alla prevenzione, messi a disposizione della cittadinanza".