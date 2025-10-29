Tenta furto d'auto a Pomigliano d'Arco, viene fermato dalla Polizia Municipale Le autorità cercano ancora il complice fuggito su una minicar

A Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, un tentativo di furto d’auto è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della polizia municipale. L’uomo, un 36enne di Casalnuovo di Napoli con numerosi precedenti penali e sottoposto a libera vigilanza, è stato fermato e denunciato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Operazione Coordinata Dopo Segnalazioni dei Residenti

L’operazione è scattata in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti preoccupati dai continui furti in zona. Gli agenti, coordinati dal sottotenente Giacomo Tranchese, hanno istituito un servizio di controllo mirato con auto civetta, che ha permesso di cogliere il 36enne in flagranza di reato.

Durante il fermo è scoppiata una colluttazione, nella quale alcuni agenti sono rimasti feriti. Grazie all’intervento di una seconda pattuglia, il pregiudicato è stato definitivamente bloccato.

Ricerca del Complice

La polizia municipale è ora sulle tracce di un complice fuggito a bordo di una minicar nera. Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona stanno aiutando le autorità a rintracciarlo, mentre nel parcheggio sono stati sequestrati arnesi da scasso utilizzati per tentare di forzare i veicoli.

Reazioni dei Residenti

I residenti, che hanno assistito all’operazione dai balconi delle proprie abitazioni, hanno applaudito l’intervento della polizia municipale, sottolineando l’importanza di un controllo capillare per garantire la sicurezza nei quartieri più colpiti dai furti.