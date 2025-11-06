Fuga di gas e poi l'esplosione, terrore in un'abitazione a Nola Coinvolta una donna di 68 anni: sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Terrore in serata in via Castellammare a Nola, alla frazione Piazzolla. Una chiatama d'emergenza ha segnalato un'esplosione in abitazione.

Da un primo sopralluogo, l’esplosione sarebbe stata provocata da un’eccessiva pressione all’interno di una conduttura, che avrebbe causato un violento rilascio di gas e la deflagrazione di una parete. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

All’interno dell’appartamento si trovava una 68enne che è riuscita a uscire di casa con lievi bruciature ai capelli. È stata poi trasportata al pronto soccorso per le cure necessarie.

Non ci sono stati crolli, ma una piccola porzione di muro è caduta sulla strada. Non sono stati riportati danni collaterali.