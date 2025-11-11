Tentato omicidio: due rumeni presi a Napoli Erano ricercati dalle autorità rumene

Su richiesta delle autorità rumene, la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per il reato di tentato omicidio, due fratelli di nazionalità rumena di 35 e 33 anni; dovranno espiare una pena rispettivamente di quattro e di sette anni di reclusione. I due si erano resi responsabili del tentato omicidio di un uomo con il quale avevano avuto in precedenza una lite la sera del 18 agosto 2022, in un distributore di carburanti di Podul Viilor, in Romania. Nella circostanza, la vittima fu colpita con un corpo contundente alla testa e alla schiena, riportando ferite giudicate guaribili in 60 giorni. I due soggetti, inizialmente segnalati nel comune di Desenzano del Garda (Brescia), sono stati successivamente rintracciati nel comune di Casola (NAPOLI), all'interno dell'abitazione paterna, al termine di un'articolata attività di indagine svolta da personale della Squadra Mobile di NAPOLI, assieme al personale della Squadra Mobile di Brescia, del Servizio Centrale Operativo, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e con l'ausilio dell'esperto per la sicurezza per la Romania in Italia. (