A bordo di uno scooter senza casco, ma è ai domiciliari Arrestato un 24enne

I carabinieri di Napoli Barra hanno arrestato un 24enne che, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari da appena tre giorni, è stato sorpreso a circolare a bordo di uno scooter senza casco.

La vicenda

Durante un normale posto di controllo, i militari hanno notato il giovane in sella al veicolo, immediatamente riconosciuto come persona già sottoposta a misura restrittiva. Alla richiesta di fermarsi, il 24enne ha opposto resistenza, aggravando la situazione.

Arresto e conseguenze legali

Il giovane è stato quindi arrestato per evasione e, successivamente, nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari dall’autorità giudiziaria. Attualmente è in attesa di giudizio.