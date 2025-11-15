Donna trovata morta in casa, Nunzia aveva denunciato due stalker Ancora da chiarire cause decesso, non escluso femminicidio

Trovata morta in casa con una ferita alla testa: la 51enne aveva denunciato due stalker in passato. È quanto emerge dalle indagini sul decesso di Nunzia Cappitelli, la donna di 51 anni trovata morta nella sua abitazione nel quartiere Piscinola a Napoli. Da un primo esame esterno della salma, l'ipotesi principale porterebbe ad un malore e ad una conseguente caduta a terra che avrebbe causato la ferita. Ma gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli non trascurano l'ipotesi del femminicidio, poiché in passato la 51enne aveva sporto due denunce per stalking. Inoltre, a terra è stata trovata una bottiglia di vetro rotta. Tutto resta al vaglio degli investigatori, in attesa dell'autopsia che la Procura disporrà nelle prossime ore: la salma resta a disposizione.