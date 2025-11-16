Spari per rapinare mozzarelle e 30 euro in una salumeria Minacciato il titolare 80enne: il ladro è fuggito con una confezione di mozzarelle

Spari per rapinare mozzarelle e 30 euro di incasso in una salumeria. Ieri sera i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a corso Umberto I a Casalnuovo di NAPOLI per una rapina consumata. Poco prima, in orario di chiusura, un uomo armato di pistola è entrato in un alimentari minacciando un commerciante 80enne. L'individuo, sparando un colpo a salve a scopo intimidatorio, si è impossessato di 30 euro e di una confezione di mozzarelle per poi fuggire. Nessun ferito, indagini in corso.