Un altro incidente nei pressi del Maradona: investita una ragazza La giovane stava attraversando la strada

Fuorigrotta torna al centro dell’attenzione per un nuovo incidente stradale. Questa notte, nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona, una ragazza è stata investita mentre attraversava la strada in via Marino, zona già teatro di un episodio simile la settimana scorsa.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe rimasta ferita nell’urto, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. L’incidente si è verificato nel piazzale di via Marino, a poca distanza dal luogo dove pochi giorni fa una 14enne era stata investita all’uscita del McDonald’s.

Intervento delle autorità

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dalla centrale operativa. L’operazione è stata supervisionata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro e dal Comandante Generale Ciro Esposito, che hanno garantito sicurezza e gestione del traffico durante i soccorsi.

Sicurezza stradale a Fuorigrotta

Questo nuovo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale in zona Fuorigrotta, soprattutto nei pressi di aree ad alta frequentazione come lo stadio e i locali commerciali. Le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori incidenti e garantire la tutela dei pedoni.