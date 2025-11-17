Vittima di un agguato, calciatore 23enne muore dopo due mesi in ospedale

E’ morto all’ospedale Pellegrini di Napoli Umberto Catanzaro, il 23enne vittima di un agguato lo scorso 15 settembre a Napoli. Troppo gravi le ferite riportate: il giovane era stato centrato da un proiettile all’addome.
Quattro le persone fermate nei giorni scorsi dai carabinieri: per gli investigatori si sarebbe trattato di una vendetta per un video hot che ritraeva la figlia di un boss dei Quartieri Spagnoli.
A quanto risulta da fonti investigative, non era Catanzaro l’obiettivo del raid ma l’amico che era con lui.