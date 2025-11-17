Scappa a bordo di una bicicletta elettrica appena rubata: arrestato Manette ai polsi di un 26enne marocchino

La polizia ha arrestato un 26enne marocchino per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato a bordo di una bicicletta elettrica un uomo che stava percorrendo via Poerio contromano e a forte velocità. Il conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il predetto, poco prima, aveva asportato la bici in piazza Garibaldi dopo aver danneggiato la catena posta a protezione della stessa.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.