Scacco alla movida di Mergellina a Napoli: violazioni, sequestri e sanzioni Nibbio in azione, lotta ai parcheggiatori abusivi

La polizia ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina, piazza Sannazzaro e a Fuorigrotta.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con il supporto di personale della polizia locale, hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Durante le attività, gli operatori hanno identificato 255 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllato 60 veicoli e contestato 2 violazioni del codice della strada.

Ancora, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nello specifico, i poliziotti hanno identificato 210 persone, di cui 31 con precedenti, controllato 65 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 12 violazioni del codice della strada ritirando, altresì, una patente di guida.

Infine, sempre nel fine settimana appena trascorso, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, i militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Fuorigrotta e nelle zone adiacenti lo stadio “Maradona”.

Nel corso dell’attività identificate 220 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 115 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro penale e 2 a sequestrato amministrativo, contestando 12 violazioni del codice della strada.