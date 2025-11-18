Maltempo, si apre voragine in strada nel napoletano, danni e paura Coinvolte almeno quattro autovetture

Una profonda voragine si è aperta nella mattinata lungo il tratto della via Appia interessato nel Napoletano dai cantieri del collettore fognario che attraversa i comuni di Melito, Sant'Antimo e Giugliano in Campania. Almeno quattro le auto di passaggio coinvolte dall'apertura della voragine.

La denuncia arriva dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli assieme all'esponente di Europa Verde Carlo Ceparano a cui diversi cittadini e residenti hanno inviato foto e video. Il cedimento è avvenuto mentre forti ed abbondanti piogge stanno precipitando su Napoli e la sua area metropolitana.

"Dopo circa tre anni di lavori e disagi - denunciano Borrelli e Ceparano - è bastato un po' di maltempo per far crollare tutto. Non si tratta di una calamità naturale inattesa, ma della drammatica conseguenza di opere palesemente inadatte a fronteggiare gli eventi climatici di questo tipo. La fragilità di questo tratto stradale, subito dopo la conclusione dei lavori, è un fallimento e un rischio mortale per i cittadini". I due esponenti verdi, che negli anni più volte hanno fatto sopralluoghi su questi "cantieri eterni", chiedono l'immediato intervento della Procura della Repubblica per accertare la qualità dei lavori, la lentezza esasperante e le responsabilità che hanno portato a questa strage sfiorata. "È urgente - concludono - una verifica su tutte le aree del collettore prima che si verifichino altri crolli".