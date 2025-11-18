Salve, fornisca i documenti e lui parte a tutta velocità: raggiunto e arrestato Manette da parte della polizia ai polsi di un 41enne

La polizia ha arrestato un 41enne di Pompei per lesioni e resistenza e pubblico ufficiale. Gli agenti del locale commissariato, nel transitare in via Unità d’Italia, hanno notato il 41enne a bordo di un’autovettura ferma in un’area di divieto di sosta.

Gli agenti, avvicinatisi per procedere al controllo del veicolo, hanno chiesto al conducente di fornire i documenti ma lo stesso è ripartito a tutta velocità nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento, durante il quale l'uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale finché non è stato raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato dagli operatori in via Lepanto. Per tali motivi, l’indagato alla fine è stato arrestato.