Carceri: Nordio, molti suicidi prima del ritorno in liberta' Il ministro in visita all'istituto penitenziario di Secondigliano

"Anche se nessuno lo sa, paradossalmente molti suicidi avvengono non quando si entra in carcere, quando ti crolla il mondo addosso, ma quando stai per essere liberato". Cosi' il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine della visita al carcere di Secondigliano (Napoli). "Questo e' significativo - ragiona - perche' ti dimostra che quando esci la paura e l'incertezza di un mondo dove non sei abituato a vivere, ovvero quello esterno, ti da' una tensione e un'ansia che ti porta al gesto fatale. Sapere invece che quando esci hai gia' un lavoro, una retribuzione e non finisci sulla strada, elimina e riduce grandemente la recidiva e da' anche a queste persone un significato di speranza, che poi e' il nostro obiettivo".