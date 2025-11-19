Maxi sequestro di profumi falsi per un valore di oltre 1 milione di euro

Prosegue la lotta al mercato del falso da parte della Guardia di finanza di Napoli.
Due le persone denunciate: le fiamme gialle di Portici, nei pressi della zona industriale di Napoli, hanno fermato un furgone che trasportava oltre 33mila confezioni di profumi contraffatti, etichettati con loghi falsi dei più prestigiosi brand internazionali.
I prodotti, una volta immessi sul mercato parallelo illegale, avrebbero fruttato un guadagno di oltre un milione di euro. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrati altri 100mila prodotti elettrici privi del marchio europeo: due gli imprenditori denunciati dalle fiamme gialle.