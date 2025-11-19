Campi Flegrei: due scosse di terremoto in mattinata Magnitudo 2.1 e 2.7 in zona Solfatara: la seconda alle 13.49 è stata avvertita dalla popolazione

Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore nell’area dei Campi Flegrei, entrambe localizzate nella zona della Solfatara di Pozzuoli e legate al fenomeno del bradisismo ancora in corso nell’area flegrea.

La prima scossa è stata rilevata alle 11.31, con una magnitudo 2.1 e una profondità di circa 3 chilometri. Pochi minuti prima delle 14, alle 13.49, si è verificato un secondo evento sismico, più intenso: magnitudo 2.7, stessa profondità.

Quest’ultima scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, in particolare nei quartieri prossimi alla caldera, ma non si registrano danni a persone o cose. Numerose le segnalazioni sui social e alle autorità locali, mentre la sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano ha confermato i parametri degli eventi.

Entrambe le scosse rientrano nell’attività sismica che da mesi accompagna la fase attuale di sollevamento del suolo, una delle manifestazioni tipiche del bradisismo flegreo. Gli esperti continuano a monitorare l’evoluzione del fenomeno, ricordando che una sequenza di micro e piccoli eventi è coerente con il quadro geodinamico del territorio.