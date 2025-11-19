Campi Flegrei: due scosse di terremoto in mattinata

Magnitudo 2.1 e 2.7 in zona Solfatara: la seconda alle 13.49 è stata avvertita dalla popolazione

campi flegrei due scosse di terremoto in mattinata
Napoli.  

Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore nell’area dei Campi Flegrei, entrambe localizzate nella zona della Solfatara di Pozzuoli e legate al fenomeno del bradisismo ancora in corso nell’area flegrea.

La prima scossa è stata rilevata alle 11.31, con una magnitudo 2.1 e una profondità di circa 3 chilometri. Pochi minuti prima delle 14, alle 13.49, si è verificato un secondo evento sismico, più intenso: magnitudo 2.7, stessa profondità.

Quest’ultima scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, in particolare nei quartieri prossimi alla caldera, ma non si registrano danni a persone o cose. Numerose le segnalazioni sui social e alle autorità locali, mentre la sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano ha confermato i parametri degli eventi.

Entrambe le scosse rientrano nell’attività sismica che da mesi accompagna la fase attuale di sollevamento del suolo, una delle manifestazioni tipiche del bradisismo flegreo. Gli esperti continuano a monitorare l’evoluzione del fenomeno, ricordando che una sequenza di micro e piccoli eventi è coerente con il quadro geodinamico del territorio.

Ultime Notizie