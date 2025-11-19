Si intrufola in un appartamento per rubare e spintona con violenza una donna La polizia arresta un 31enne di nazionalità nigeriana

Un 31enne nigeriano, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, un agente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, libero dal servizio, nel transitare in via Rua Catalana, ha notato una donna in forte stato di agitazione inveire nei confronti di un uomo che, con uno zaino in spalla, stava uscendo frettolosamente da un portone di uno stabile.

Il poliziotto, tempestivamente intervenuto, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, grazie anche all’ausilio dei militari della Guardia di Finanza, ha bloccato il 31enne.

Gli operatori hanno poi accertato che l’uomo, si era intrufolato all’interno di un appartamento col fine di asportare qualcosa ma, vistosi scoperto, era riuscito ad appropriarsi soltanto di un paio di scarpe e, per assicurarsi l’impunità, aveva spintonato violentemente la donna, prima di darsi alla fuga.