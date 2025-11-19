Napoli: sorpresi con la droga e arrestati Nei guai un 29enne del Ghana e un 42enne dell’Algeria

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia di Stato ha arrestato due persone, un 29enne del Ghana e un 42enne dell’Algeria, quest’ultimo con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato in via Albanese il 29enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi dato alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato l'uomo trovandolo in possesso di 3 stecche di hashish del peso complessivo di 5,5 grammi, 3 involucri di marijuana del peso di 3,5 grammi e di 220 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Sempre nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della costituzione, hanno notato il 42enne mentre cedeva qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e con non poche difficoltà, bloccato l'uomo che, alla vista degli agenti, si era dato a precipitosa fuga. Lo stesso è stato trovato in possesso di 5 stecche di hashish del peso di circa 12 grammi. Per tali motivi, gli indagati sono stati alla fine arrestati.