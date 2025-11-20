Furti di energia elettrica e parcheggiatori abusivi: l'offensiva dei carabinieri Il bilancio dei controlli con epicentro a Porta Capuana a Napoli

I carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno effettuato un’ampia attività di controllo nella zona di Porta Capuana, con particolare attenzione a Via Carriera Grande, Via della Bolla, Via Giuseppe Leonardo Albanese e Vico Vasto a Capuana.



Durante i controlli, due persone di 60 anni, entrambe residenti a Napoli, sono state denunciate per furto di energia elettrica. Un cittadino di 41 anni è stato denunciato per estorsione, mentre un uomo di 51 anni è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari. Un 46enne napoletano è stato inoltre sorpreso a svolgere per l’ennesima volta l’attività di parcheggiatore abusivo.



Nel corso delle verifiche è stato denunciato anche un 34enne, titolare di un esercizio alimentare, per illecita importazione di farmaci privi di autorizzazione. Sequestrati 111 confezioni di medicinali di provenienza estera e 60 chilogrammi di alimenti conservati in condizioni non idonee.



L’attività a largo raggio ha interessato anche le attività commerciali della zona, con 3 ispezioni eseguite presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. È stato inoltre emesso un ordine di allontanamento ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S. per inosservanza delle disposizioni prefettizie relative alle cosiddette “zone rosse”.



Complessivamente, sono stati controllate 96 persone, di cui 33 stranieri, e 27 veicoli. Le verifiche sulla circolazione hanno portato alla contestazione di 16 sanzioni, per un importo totale di 9 mila euro. Sequestrati 10 grammi di hashish a carico di ignoti.