Trovata morta in casa a Napoli: decesso per cause naturali E' quanto emerso dall'autopsia

Mario Pepe

Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita venerdì scorso nella sua abitazione a Napoli, in piazza Sant’Alfonso, nel quartiere di Marianella, sarebbe morta per cause naturali: è quanto emerso dall'autopsia. La ferita alla testa, che aveva inizialmente aperto all'ipotesi di un femminicidio, non sarebbe stata provocata da un corpo contundente, ma da una caduta probabilmente causata dal malore. Si attende ora il risultato degli esami tossicologici eseguiti durante l'autopsia, per avere la conferma definitiva della morte per cause naturali. La 51enne era stata trovata senza vita dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Chiaiano. Le indagini sono svolte dalla Squadra mobile di Napoli con il coordinamento della Procura partenopea, quarta sezione Fasce deboli. Subito dopo il rinvenimento del cadavere, gli investigatori avevano sentito due persone nei confronti delle quali la donna aveva presentato altrettante denunce per stalking. Ma nei loro confronti non erano però emersi elementi particolari da far ritenere un coinvolgimento nella morte di Nunzia Cappitelli.