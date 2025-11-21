Orribile tragedia al circo: 26enne muore davanti a decine di spettatori

Tragedia durante l'esibizione dei motociclisti in un circo itinerante a Sant'Anastasia. Un motociclista di 26 anni è morto sotto gli occhi di decine di spettatori.
Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, pare che la vittima - impegnata nel giro all'interno della sfera d'acciaio con altri due colleghi - sia caduta improvvisamente a piombo al centro della sfera.
Lo spettacolo era al buio, illuminato solo dalla luce a led indossata dai centauri sulla tuta.
Gli altri due motociclisti hanno provato ad evitare il collega, senza riuscirci, investendosi tra loro.
Pesante il bilancio: a perdere la vita il 26enne, di nazionalità cilena. Feriti anche gli altri due: un messicano 43enne (ricoverato in codice rosso all'ospedale del Mare) e un 26enne colombiano, che non sarebbe grave.