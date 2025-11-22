Colpito da un proiettile, notte di violenza a Napoli: ferito gravemente 19enne E' in condizioni disperate. Indagini in corso da parte della squadra mobile

E' stata una notta di violenza e paura, quella appena trascorsa a Napoli. Un giovane di 19 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla fronte. E' successo in via Generale Francesco Pinto.

L’episodio è avvenuto intorno all’una e mezza. Il giovane, che risulterebbe avere precedenti per spaccio di droga, è stato accompagnato al pronto soccorso del Cto da alcuni amici, sconvolti, che hanno riferito agli operatori sanitari e alla polizia di aver sentito un’esplosione mentre si trovavano in auto. Solo un attimo dopo si sarebbero accorti che il ragazzo era stato colpito alla fronte.

Il proiettile ha provocato un foro di entrata e uno di uscita, rendendo da subito critiche le sue condizioni. I medici lo hanno preso in carico tentando ogni intervento possibile, ma il quadro clinico resta disperato: il 19enne è in fin di vita e lotta tra la vita e la morte.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Napoli, che sta passando al setaccio il racconto degli amici e ricostruendo ogni dettaglio degli attimi precedenti allo sparo.

Al momento non è esclusa alcuna pista: dall’agguato mirato a un colpo vagante, fino alla possibilità di una dinamica diversa da quella inizialmente riferita. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire movente, contesto e responsabilità di un episodio che riaccende l’attenzione sulla spirale di violenza che continua a scuotere la città