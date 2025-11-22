Stuntman morto al circo, fuori pericolo il collega ferito Annullati gli spettacoli, indagini della procura di Nola

Spettacoli annullati all'Imperial Royal Circus a Sant'Anastasia (NAPOLI), dopo la morte di uno stuntman di 26 anni cileno avvenuta ieri durante un numero acrobatico in moto nel quale era impegnato insieme ad altri due circensi. Fuori pericolo, invece, lo stuntman di 43 anni, messicano, coinvolto nell'incidente e trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare, mentre fin da ieri non destano preoccupazioni le condizioni del terzo motociclista impegnato nel numero acrobatico, un colombiano di 26 anni.

La Procura di Nola, intanto, ha aperto un fascicolo per verificare se tutte le misure di sicurezza siano state rispettate, ed i carabinieri stanno vagliando ogni immagine ripresa dagli spettatori del momento dell'incidente per capire la sua esatta dinamica. I tre stuntman erano impegnati in un numero acrobatico all'interno del cosiddetto "globo della morte", dove i motociclisti girano a velocità vertiginosa illuminati dai soli led apposti sulle tute di protezione. Lo show era tra gli ultimi numeri in programma dello spettacolo pomeridiano di ieri, al quale hanno assistito anche numerosi bambini. Gli spettacoli del circo, a Sant'Anastasia dal 14 al 23 novembre, sono stati annullati dopo la tragedia.