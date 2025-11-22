Tenta di rubare all'interno di un'auto parcheggiata: scoperto e arrestato L'intervento immediato della polizia a Napoli

La polizia ha arrestato un 38enne napoletano, per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione. In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Galileo Ferraris, hanno notato un uomo che, dopo essere sceso da un’autovettura, ha infranto in pochi istanti il deflettore di un’auto in sosta intrufolandosi al suo interno.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno sorpreso il giovane frugare all’interno dell’abitacolo della vettura. In quei frangenti, accortosi della loro presenza, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.

Dagli accertamenti eseguiti gli operatori hanno accertato che l’auto da cui era sceso il 38enne presentava il computer di bordo sradicato, il deflettore anteriore destro infranto ed era provento di furto.