Auriemma (M5S),"segnalazioni di illeciti vicino seggi ad Acerra" "Ho informato il prefetto e le forze dell'ordine"

"Acerra merita trasparenza, sicurezza e democrazia. Per questo, a seguito di numerose segnalazioni ricevute da cittadini, ho ritenuto doveroso informare immediatamente il Prefetto e le Forze dell'Ordine circa la presenza di presunte attività illegali nei pressi di alcuni seggi elettorali della città".

Lo dichiara la coordinatrice provinciale e deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma, che nella mattinata ha inviato una segnalazione formale alle autorità competenti.

"Mi sono state indicate - spiega Auriemma - presunte azioni di condizionamento del voto in particolare nei pressi dei seggi situati nei quartieri Gescal, Madonnelle, plesso Capasso e in piazzale Renella. Alcuni cittadini mi hanno inoltre riferito della presenza di individui che avrebbero posto in essere comportamenti anomali e potenzialmente illeciti proprio durante le operazioni di voto.

Ho ritenuto indispensabile - prosegue - chiedere un intervento tempestivo e un'intensificazione dei controlli affinché il voto si svolga nella massima regolarità, sicurezza e libertà. Non possiamo permettere che sospetti o comportamenti illegittimi mettano in discussione il diritto fondamentale dei cittadini di scegliere in autonomia i propri rappresentanti. La democrazia non può essere lasciata sola: serve vigilanza, legalità e un impegno costante da parte di tutti. Resto a disposizione delle autorità per ogni ulteriore chiarimento".