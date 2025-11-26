Nola, rinvenute armi e munizioni: indaga la polizia La scoperta durante un contollo in uno stabile abbandonato

Gli agenti del commissariato di Nola, hanno effettuato un controllo in uno uno stabile in disuso in trivio di Aiano dove, ben occultati e all’interno di un borsone, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze calibro 12, un fucile ad aria compressa, una pistola antica e 90 cartucce di diverso calibro. Indagini in corso.