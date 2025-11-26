Gli agenti del commissariato di Nola, hanno effettuato un controllo in uno uno stabile in disuso in trivio di Aiano dove, ben occultati e all’interno di un borsone, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze calibro 12, un fucile ad aria compressa, una pistola antica e 90 cartucce di diverso calibro. Indagini in corso.
Nola, rinvenute armi e munizioni: indaga la polizia
La scoperta durante un contollo in uno stabile abbandonato
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti...
Nola.